Момент удара беспилотника ВСУ по поселку Раздольное в Крыму попал на видео

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Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видеокадры удара украинского беспилотника по зданию магазина в поселке Раздольное в Крыму, в результате которого погибла 14-летняя девочка. На записи видно, как дрон падает на крышу магазина, после чего происходит мощный взрыв. У стоящих вдалеке автомобилей срабатывает сигнализация.

Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки украинского дрона на Крым погибла девочка-подросток. Глава региона выразил соболезнования родным школьницы. По его словам, семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее сообщалось, что девочка вышла на улицу, чтобы встретить рассвет с подругой. Она проходила мимо здания магазина, когда в него попал дрон. Школьница была доставлена в больницу, но врачи не смогли ей помочь. Она умерла на операционном столе.

После атаки БПЛА в поселке был введен режим ЧС. В экстренных службах рассказали, что других жертв и пострадавших нет. Получили повреждения несколько зданий, в числе которых банк, магазины и ресторан.