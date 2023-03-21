Мать из Приморья заподозрили в жестоком избиении младенца

Фото: НАК

Жительницу Дальногорья Приморского края заподозрили в избиении своей полугодовалой дочери. Как сообщает «360», младенец попал в больницу с травмой плеча. По словам молодой матери, она не била ребенка, он сам упал с кровати, когда она отлучилась приготовить ей смесь для кормления.

Я ее подняла за одну руку, она крутилась на этой руке, получается. Потом я положила ее на кровать и пошла делать ей смесь. Она упала с кровати на эту же руку. И получился перелом, — рассказала девушка.

Мать пострадавшей добавила, что ребенок сейчас находится в Доме малютки. Она уточнила, что состояние девочки «более-менее».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Издание пишет, что матери девочки 20 лет, она нигде не работает и имеет судимость. Помимо того, она якобы стоит на учете у психиатра и нарколога из-за проблем с алкоголем.

Ранее у жительницы поселка Вишневогорск Челябинской области отняли 10-летнего сына, которого она пытала в период с сентября 2021 года по август 2022-го. Мать избивала мальчика ремнем и электропроводом, а также прикладывала к его ноге разогретый утюг. Против родительницы возбудили уголовное дело по статье об истязании.