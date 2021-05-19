Чернышенко отправили в Долину гейзеров после замечания Путина

https://static.news.ru/photo/82184b02-b93f-11eb-9d0c-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Nunn/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко, выступившему против массового посещения туристами Долины гейзеров, лично заняться развитием туристического потенциала этой местности и Камчатки в целом. Ранее президент России Владимир Путин остался недоволен словами Чернышенко. О поручении премьера сообщается на сайте кабмина.

Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учётом его статуса особо охраняемой природной территории, — приводит пресс-служба слова премьера.

Он добавил, что в дальнейшем необходимо разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике и «масштабировать этот опыт на другие подобные территории».

В рамках своей рабочей поездки Чернышенко обсудит вопросы развития туризма на Камчатке с руководством региона, экологами, представителями туристической индустрии и инвесторами. Кроме того, вице-премьеру поручено провести видеоконференцию с Минпросвещения и главами регионов на тему готовности лагерей к запуску программы кешбэка за детский отдых.

19 мая Чернышенко высказался против массового посещения туристами Долины гейзеров. По его мнению, «они там всё вытопчут». Его слова возмутили президента Владимира Путина. Он отметил, что если в долине «организовать работу», то путешественники не нанесут ей вреда.