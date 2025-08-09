Мирные жители пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани

Четыре человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА на Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале. По его словам, все пострадавшие получили осколочные ранения, медики оказали им помощь.

Четыре человека пострадали [в результате атаки БПЛА], у всех осколочные ранения. Медицинская помощь оказана своевременно, — написал он.

Кроме того, повреждения получили семь жилых домов и шесть гражданских автомобилей. Оперативные службы работают на местах происшествия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 15:30 до 18:00 мск российские силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами 35 БПЛА ВСУ. Большинство — 19 — перехватили над Краснодарским краем. Еще девять ликвидировали над Брянской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, два — над Калужской областью и один — над территорией Московского региона.

В период с 12:00 до 15:30 мск силы ПВО перехватили 27 вражеских дронов. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую и Рязанскую области, а также Краснодарский край и Московский регион.