Минздрав признал Забайкалье и Северную Осетию проблемными по COVID-19

https://static.news.ru/photo/adfccb0a-a75f-11ea-b25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vladikavkaz-osetia.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал тревожной ситуацию с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае и Северной Осетии — Алании.

На слуху была Республика Дагестан, где сегодня ситуация поменялась значительно в лучшую сторону. Осетия тоже вызывает у нас большое опасение, внимание. Забайкальский край вызывает тревогу определённую, — цитирует министра ТАСС.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом неуклонно снижается с 19 мая — с начала июня там не находили более 50 инфицированных в сутки. В официальную статистику попали лишь 57 смертей от COVID-19, а 2,7 тысячи из 3,2 тысячи заражённых якобы выписались из больниц.

Количество новых случаев COVID-19 в Забайкальском крае ежедневно меняется, но 4 мая достигло 64 человек — максимального значения с начала эпидемии. В регионе зарегистрировали более 1,3 тысячи инфицированных, из которых более половины уже выздоровели. От коронавируса, по официальным данным, погибли 26 забайкальцев.

Как писал NEWS.ru, Мурашко призвал жителей России не пренебрегать мерами по профилактике COVID-19, в частности ношением масок.