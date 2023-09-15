Минпросвещения решило вопрос с уволенными учителями из школы Екатеринбурга

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Министерство просвещения России приняло меры по решению кадровых вопросов с учителями в Екатеринбургской школе № 22, сообщили в пресс-службе ведомства. С началом следующей рабочей недели учебный процесс будет восстановлен в полном объеме, подчеркнули в Минпросвещении.

Также было отмечено, что директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко встретился с родителями учеников 15 сентября и объявил, что временно перераспределит нагрузку между другими педагогами и предпримет усилия для найма новых учителей. Ситуация также находится под контролем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.

Ранее появились отчеты в СМИ о массовых увольнениях учителей из этой школы в летний период и исчезновении соответствующих предметов из расписания учебных занятий. Некоторые источники сообщали, что количество уволенных педагогов достигло 20 человек.

Учительница Сылвенской школы в Пермском крае Александра Федурина ранее публично оскорбляла восьмиклассника за то, что тот опоздал на выступление в конкурсе к 23 Февраля. Она обвинила подростка в том, что у того с детства не развито чувство патриотизма, а также запретила ему приходить в ее класс. Педагог называла его «нулем с палочкой» и многократно оскорбляла словами «ублюдок» и «предатель».