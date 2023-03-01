«Ты ублюдок»: учительница отчитала школьника за «непатриотичное» опоздание Учительница из Пермского края оскорбляла ученика за опоздание на конкурс к 23 февраля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учительница Сылвенской школы имени В. Каменского Пермского края Александра Федурина публично оскорбляла восьмиклассника за то, что тот опоздал на выступление на конкурс к 23-му февраля, передает Telegram-канал SOTA. Она обвинила подростка в том, что у него с детства не развито чувство патриотизма, а также запретила ему приходить в ее класс. Несовершеннолетний проявил сдержанность и молча слушал, как недовольная учительница называла его «нулем с палочкой» и многократно оскорбляла его словами «ублюдок» и «предатель». Присутствующие в классе снимали гнев учителя на камеры смартфонов.

Ты предатель. Вали на все четыре стороны. Ты для меня ноль. Даже не скажу «как» — ублюдок, и все. Вы должны были встать в шеренгу, проявить себя, всегда было так. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящён? Значит, ублюдки. Если у вас с детства патриотизма ноль, — сказала она.

По словам односельчан, подросток является примерным учеником, он учится на хорошие оценки — на «хорошо» и «отлично».

Ранее в Санкт-Петербурге ученица одной из гимназий после занятий обратилась к врачам и заявила, что во время урока ее избила учительница. Медики диагностировали у 15-летней школьницы легкие ушибы и после оказания помощи отпустили домой.