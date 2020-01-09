https://static.news.ru/photo/728c2d9a-32bb-11ea-8263-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Аномально тёплая и сухая погода нарушила биологический ритм сочинской флоры. После появившихся в декабре цикламенов и подснежников, на полтора месяца раньше срока здесь зацвели мимоза, сирень и лесные колокольчики.

В Сочи сохраняется аномально тёплая погода. Сочинская флора в декабре не добрала осадков. Из-за этого нарушается биологический ритм растений, — рассказал «Интерфаксу» председатель Сочинского отделения Российского географического общества Феликс Иваненко.

По его словам, цветущие растения могут погибнуть при температуре минус 7 градусов, но такая температура для Сочи тоже считается аномальной. Кроме того, в сочинских огородах в открытом грунте продолжают расти помидоры, добавил Иваненко.

Как писал NEWS.ru, аномально тёплая зима в Краснодарском крае привела к цветению некоторых растений. Так, в Новороссийске зацвели алыча и жасмин. Это связано с тем, что в городе пока не было устойчивых морозов, поэтому травы, цветы и деревья не ушли в состояние покоя. При этом февральские морозы могут нанести растениям серьёзный вред, что лишит местных жителей урожая.