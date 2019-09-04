Огромная белка из металла упала на семилетнего ребёнка в парке в Чувашии. Мальчика госпитализировали.
Инцидент произошёл в «Ельниковской роще» Новочебоксарска 2 сентября. Прокуратура проводит проверку.
Конструкция не соответствовала требованиям устойчивости и надёжной фиксации. В результате она упала на мальчика 2012 года рождения, который получил травмы и госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Проверку также ведут следователи СК РФ. В отношении директора парка уже возбуждено дело об административном правонарушении за ненадлежащее содержание элементов благоустройства.
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