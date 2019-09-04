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Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с и. о. губернатора Сахалина Валерий Лимаренко разработать программу поддержки региона, в частности, в жилищном и дорожном строительстве.

Сахалин, как известно, регион с высокобюджетной обеспеченностью, поэтому вместе с коллегами из Москвы посмотрите повнимательнее, что нужно сделать, — сказал глава государства на заседании президиума Госсовета во Владивостоке. При этом...