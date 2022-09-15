Мэр Новокузнецка анонсировал запуск «заячьего катафалка» Мэр Новокузнецка анонсировал запуск «заячьего катафалка» для борьбы с безбилетниками

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Салон автобуса

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что «заячьи катафалки» станут новым методом борьбы с безбилетниками в городе, пишет «Газета.Ru». Градоначальник назвал «животными» людей, не оплачивающих проезд, а также пообещал грузить нарушителей в черные «Газели» для «разборок». Во время беседы с изданием он пояснил, что неуплата проезда является воровством, с которым необходимы жесткие меры борьбы.

Я такой же человек, хотел назвать [безбилетников] просто зайцами. А про ужесточение — считаю решение правильным. Человек нарушил закон. Я воспринимаю неоплату проезда как воровство. Жители почему-то решили, что они могут не платить за проезд в общественном транспорте, — возмутился Кузнецов.

Сезон охоты на зайцев городской глава объявил сегодня, 15 сентября, в эфире местного телеканала. По его словам, с 16 сентября по городу будут ездить «Газели» с рисунком заячьих ушей. Эти автомобили будут подъезжать к тем местам, где стоят проверяющие. После этого кондукторы будут заводить нарушителей в машину и далее разбираться с ними внутри.

На улице же холодно, дождь идет и нужно уважительно относиться к животным, вернее к зайцам. Надо с ними в тепле разбираться, протоколы составлять, — отметил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что члены Заксобрания Новосибирской области порекомендовали к принятию законопроект об увеличении штрафа за езду без билета в общественном транспорте в десять раз. После одобрения такой инициативы нарушители должны будут заплатить тысячу рублей за проезд зайцем.