В Новосибирской области увеличат штрафы для безбилетников в 10 раз

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Члены Заксобрания Новосибирской области порекомендовали к принятию законопроект об увеличении штрафа за езду без билета в общественном транспорте в 10 раз. После одобрения такой инициативы нарушители должны будут заплатить тысячу рублей за проезд зайцем. Об этом «Сиб.фм» рассказал депутат горсовета Новосибирска Антон Тыртышный.

В Новосибирске сотрудники мэрии и полиции провели совместный рейд по выявлению пассажиров без билетов в общественном транспорте. На двоих находившихся в автобусе № 23 человек были составлены административные протоколы, — рассказал Тыртышный.

По его словам, примерно 80–90% жителей Новосибирска добросовестно оплачивают проезд в общественном транспорте. Такие люди, отметил Тыртышный, с пониманием отнесутся к увеличению штрафа для безбилетников. Тыртышный подчеркнул, что это особенно актуально сейчас, так как регион переходит на бескондукторную оплату проезда. Он также напомнил, что штрафы для зайцев не меняли в регионе целых 15 лет.

Ранее в Московской области водитель высадил из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило денег на оплату проезда. Инцидент произошёл вечером 14 декабря в деревне Подушкино Одинцовского района. При этом с весны 2021 года в России действует запрет на высаживание из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет.