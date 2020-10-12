Мэр Кисловодска прокомментировал перепалку с губернатором на совещании

https://static.news.ru/photo/8feb42f8-0cb4-11eb-a5ea-fa163e074e61_660.jpg Александр Курбатов Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

После того как губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров жёстко отчитал мэра Кисловодска Александра Курбатова во время совещания, градоначальник поспешил объяснить журналистам, что же произошло.

Очень высокая ответственность стоит перед всеми за реализацию нацпроекта. Люди работают на пределе, и надо выполнять задачи, — заявил Курбатов изданию «Блокнот Ставрополь».

По его словам, часто рабочая обстановка носит эмоциональный характер. Губернатор региона отвечает «за миллион вопросов» в крае, подчеркнул мэр Кисловодска.

Это рабочая ситуация, я думаю, у всех такое бывает, — отметил чиновник.

Все объекты, о которых говорилось на совещании, будут введены в срок. Строительство школы окончится в конце 2021 года, для детей возведут оснащённый садик, подчеркнул Курбатов.

Видеозапись небольшой части совещания губернатора региона с главами муниципалитетов появилась в Сети 10 октября. На ней губернатор Владимиров обсуждает с мэром Кисловодска проектирование дороги к одной из школ города. Когда подчинённые градоначальника начали подсказывать ему информацию, Владимиров этому очень возмутился.

Что, в театральной яме там сидите, что ли, все? Садитесь и вместо него отвечайте, будьте главой тогда, — заявил губернатор.

В ответ на это мэр Кисловодска эмоционально ответил, что дорога к школе уже построена и проблемы возникли только с документацией, поскольку местные власти заранее подавали заявки в Минкавказ для получения финансирования.

Если ты взялся за этот объект, то надо было не сейчас вспоминать про дорогу, инфраструктуру, а надо было в начале года вспоминать. Вы брали гарантийные письма под работу команды, а не под то, чтобы ты там спал. Задолбали, блин! У меня зла не хватает, — отреагировал губернатор.

Он потребовал от мэра предоставить ему документацию в этот же день или покинуть пост.

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