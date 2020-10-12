Хабаровского депутата исключили из ЛДПР из-за драки с пенсионером

Сотрудник городской думы Хабаровска Игорь Соколов лишён членства в Либерально-демократической партии России за избиение пожилого мужчины. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв в Instagram.
Из-за инцидента Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и ЕАО открыл уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ в отношении Соколова,
Сейчас правоохранители проводят в отношении Соколова следственные мероприятия об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом из хулиганских побуждений. Они также устанавливают обстоятельства произошедшего, а пенсионер находится в больнице.
Как писал NEWS.ru, ранее депутат Вячеслав Лысаков объяснил намерения «Единой России» лишить его полномочий.
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