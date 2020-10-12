Депутат Лысаков объяснил намерения «Единой России» лишить его полномочий

https://static.news.ru/photo/c4406a3a-0c76-11eb-a206-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Лысаков Фото: Вячеслав Лысаков/facebook.com

Член нижней палаты парламента Вячеслав Лысаков сообщил, что примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой он договориться по членству во фракции.

Сейчас смотрю. Буду вести переговоры. Судя по всему, для «Единой России» я теперь человек лишний, неподходящая кандидатура, скажем так. То, что я попробую в восьмой созыв пройти — да, я не отказываюсь. Если до этого я думал уйти на покой, до начала этих событий, то сейчас я думаю, надо все-таки пройти от той партии, которая согласится мне предоставить возможность не собирать подписи, — рассказал Лысаков РИА Новости.

Лысаков как одномандатник прошёл в седьмой созыв, при этом во фракции «Единой России» он состоит, но членом партии не является. По мнению парламентария фракция ЕР решила лишить его полномочий первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству из-за его публикация в Telegram-канале. При этом, по его словам, должность зампреда комитета депутату «не дает ничего, кроме чуть большего кабинета».

Глава фракции Сергей Неверов 12 октября сообщил, что президиум собирается рассмотреть вопрос о лишении Лысакова полномочий в связи с «неуместными и некорректными высказываниями». Он отметил, что будучи простым депутатом, Лысаков «вправе выражать свою позицию так, как считает нужным», поскольку его мнение не будет ассоциироваться с позицией комитета или фракции, писал NEWS.ru.