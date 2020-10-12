«Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии полномочий с депутата Лысакова

https://static.news.ru/photo/b94a9428-0c6e-11eb-bbf0-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Лысаков Фото: Yvbystr/wikipedia.org

Фракция «Единая Россия» в Госдуме рассмотрит 12 октября вопрос о лишении Вячеслава Лысакова полномочий первого зампреда думского комитета по законодательству. Поводом к этому стали высказывания парламентария.

Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков, — сообщил лидер фракции Сергей Неверов.

Он также добавил, что будучи простым депутатом, Лысаков «вправе выражать свою позицию так, как считает нужным», поскольку его мнение не будет ассоциироваться с позицией комитета или фракции.

О каких именно высказываниях коллеги идёт речь, Неверов не уточнил. Сам Лысаков считает, что ситуация связана с постами, которые он публикует в своём Telegram-канале.

Логично, что фракция не может не отреагировать на моё вольнодумство, которое проявилось после открытия Telegram-канала «ДУМАем» в апреле, я только с этим связываю это событие, других поводов нет, — сказал депутат в беседе с ТАСС.

Он пообещал дать разъясняющие комментарии позже.



Ранее NEWS.ru писал, что руководитель фракции «Единая России» в Госдуме Сергей Неверов перешёл на удалённый режим работы из-за коронавируса.