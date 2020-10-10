Лидер «Единой России» в Госдуме ушёл на удалёнку из-за коронавируса

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Руководитель фракции «Единая России» в Госдуме Сергей Неверов перешёл на удалённый режим работы из-за коронавируса.

Работаю на удалёнке. Эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие, — цитирует «Интерфакс» политика.

По его словам, у кого-то из родных заболевание протекает бессимптомно, у некоторых — с температурой и воспалением лёгких. Неверов подчеркнул, что сдал тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат, однако парламентарий решил соблюдать все предписания Роспотребнадзора и уйти на самоизоляцию.

Депутат добавил, что сложившаяся ситуация не помешает ему «оставаться в повестке и работать на удалёнке, быть на оперативной связи».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что если все депутаты Государственной думы не сделают прививки от коронавируса, то вся нижняя палата парламента может уйти на карантин. По его словам, на месте председателя Госдумы он вообще запретил бы допускать в зал заседаний тех, кто не прошёл иммунизацию. В зале, где 450 человек сидят рядом друг с другом, слишком высок риск заражения, считает глава либерал-демократов, писал NEWS.ru.