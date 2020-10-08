Жириновский предупредил о риске Госдумы уйти на карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f9ff7a1e-09fe-11eb-bf02-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если все депутаты Государственной думы не сделают прививки от коронавируса, то вся нижняя палата парламента может уйти на карантин. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, на месте председателя Госдумы он вообще запретил бы допускать в зал заседаний тех, кто не прошёл иммунизацию. В зале, где 450 человек сидят рядом друг с другом, слишком высок риск заражения, считает глава либерал-демократов.

Я веду борьбу, ведь мы должны работать в регионах, а 13 октября все придут в зал и будут заражать друг друга. Уже 60 человек, сейчас мы их проверим, будет 100 человек, потом — 200. Потом мы закроем Думу и напишем — Дума ушла на карантин, — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее политик подчёркивал, что среди парламентских партий только ЛДПР агитирует за строгое соблюдение санитарных норм. Он утверждал, что стал единственным лидером фракции, кто сделал прививку от коронавируса.

Во время встречи президента Владимира Путина с главами думских фракций он пожаловался на тесноту здания Госдумы. Он отметил, что в помещениях невозможно соблюдать социальную дистанцию, а в целом строение непригодно для работы парламента, писал NEWS.ru.