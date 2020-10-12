Депутат из Ульяновска обматерила подписчика в соцсетях

https://static.news.ru/photo/b6ab377a-0c89-11eb-8226-fa163e074e61_660.jpg Виктория Маркелова Фото: markelova_ul/vk.com

Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова попала в неприятную историю из-за излишне эмоционального общения с подписчиком в социальных сетях. Местная общественность возмутилась тем, что политик позволила себе употребить ненормативную лексику.

Суть конфликта сводилась к тому, что подписчик обвинил депутатов «Единой России» во лжи, употребив непечатное выражение. Маркелова в ответ спросила, в чём же лично она его обманула, — также использовав при этом нецензурное слово.

Позже Маркелова призналась, что проявила недопустимые эмоции, хотя отвечала подписчику она «не как человек, а как депутат». Она также выразила сожаление в связи с тем, что опустилась до одного уровня с собеседником.

Приношу извинения за проявленную несдержанность. Меня задело бесцеремонное неуважительное отношение, — цитирует депутата сайт радиостанции «Говорит Москва».

Пока не известно о какой-либо реакции на инцидент со стороны властей. Ранее NEWS.ru сообщил, что сотрудник городской думы Хабаровска Игорь Соколов был исключён из ЛДПР за драку с пенсионером. Врио губернатора региона Михаил Дегтярёв заявил, что в связи с инцидентом открыто уголовное дело. По его словам, «покрывать таких деятелей партия не будет».