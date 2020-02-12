https://static.news.ru/photo/2b2c10d2-4daa-11ea-97a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пять девочек растут в семье Ливнёвых (фамилия изменена) в Краснодарском крае на хуторе Жёлтые Копани. Самой старшей — Елене (имена здесь и далее изменены) — 16 лет. Она является студенткой колледжа и арендует жильё в соседней станице. Шестикласснице Карине 13 лет. Самые младшие — Вера, Катя и Аня, им шесть, три и два года соответственно.

Их мать — 33-летняя Галина — бросила детей, хотя в 2019 году её дважды штрафовали за неисполнение родительских обязанностей. По словам знакомых, женщина злоупотребляет алкоголем. Её функции взяла на себя Карина и заботится о малышках, пишет «КП на Кубани».

С октября 2019-го семья состоит на учёте. Полицейские каждую неделю приходят с проверками. Во время очередного визита силовики обнаружили, что Галина снова оставила дочек без внимания. Отец семейства официально трудоустроен, работает. У него стабильный доход.

С семьёй работают все: органы полиции, органы соцзащиты, центр занятости населения, наркологическая служба нашей ЦРБ, управление образования, — пояснила начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации Староминского района Ольга Рудик.

Чиновники отмечают, что никто из дочерей не жаловался на родителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Керчи возбудили уголовное дело в отношении чиновника из управления жилищно-коммунального хозяйства, который предоставил 25 детям-сиротам непригодные для проживания квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.