Мать избитого школьника в Новосибирской области попросили «прикрыть ротик» В Новосибирской области помощник омбудсмена Гордеева раскритиковала мать избитого школьника

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В наукограде Кольцово Новосибирской области в Биотехнологическом лицее № 21 прошла встреча родителей первоклассников после избиения одного из учеников. На встрече присутствовала общественный помощник уполномоченного по правам ребенка Елизавета Гордеева. Она раскритиковала мать пострадавшего и попросила ее «прикрыть ротик». В произошедшем Гордеева обвинила родителей всех детей, которые участвовали в драке, сообщает «Сиб.фм».

Нет в первом классе у детей еще умысла избить кого-то так. А вы посидите, ротик прикройте. Петух клюнул — вы зашевелились. Вы сейчас начали говорить: «В классе не бывает учителя». А почему вы до сих пор молчали? — заявила помощник детского омбудсмена.

Гордеева обрушилась с критикой не только на родителей, но и на руководство школы. Помощник омбудсмена считает, что проблема должна была решаться на уровне школы. Оглаской конфликта в СМИ остались недовольны и в школе. Директор лицея Инна Тайлакова заявила, что ситуация могла отрегулироваться в контексте прокуратуры и Следственного комитета. Она также призвала родителей самим воспитывать детей, а не полагаться только на учебное заведение. В ходе встречи прийти к окончательному решению сторонам не удалось.

По предварительным данным, школьник был госпитализирован с различными травмами после избиения сверстниками после замечания. У него диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. После майских праздников пострадавшего выписали из больницы. Проверка по факту произошедшей драки продолжается.

Ранее стало известно, что в поселке Молодежный Иркутской области школьники издевались над сверстником. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором дети сбросили ребенка с горки лицом вниз.