Издевательства школьников над сверстником под Иркутском попали на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В поселке Молодежный Иркутской области школьники издевались над сверстником. Группа «Я живу в Иркутске» во «ВКонтакте» опубликовала видео, на котором дети сбросили ребенка с горки лицом вниз.

На распространившихся в Сети кадрах можно увидеть, что дети находятся на площадке, расположенной недалеко от школы. Компанию обидчиков окружает еще несколько человек, однако они не вмешиваются в разборки, а стоят в стороне и смеются.

Ранее на скейт-площадке в Орехово-Зуево подростки избили ногами инвалида и облили его пивом. На опубликованных в Сети кадрах крупный подросток подошел к парню со спины и нанес ему удар в спину. Молодой человек упал на живот и какое-то время лежал на асфальте, пока обидчик отходил к друзьям.

До этого в одной из школ Москвы четверо подростков жестоко избили одноклассника на перемене. Полиция начала доследственную проверку по факту случившегося.