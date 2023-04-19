В Подмосковье подростки облили пивом и избили ногами инвалида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орехово-Зуево подростки избили ногами инвалида и облили его пивом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на скейт-площадке, где находилось много людей, однако за парня никто не заступился.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как крупный подросток подошел к инвалиду со спины и нанес ему удар в спину. Парень упал на живот и какое-то время лежал на асфальте, пока обидчик отходил к друзьям. За кадром слышны голоса других школьников, которые осудили действия ровесника, однако не вмешались в конфликт.

Очевидцы рассказали, что пострадавший является воспитанником подмосковного психоневрологического интерната. По словам местных жителей, с подростками уже провели разъяснительную беседу.

Ранее в одной из школ Москвы четверо подростков жестоко избили одноклассника на перемене. Полиция начала доследственную проверку по факту случившегося.