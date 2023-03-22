Четверо подростков жестоко избили одноклассника в московской школе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В одной из московских школ четверо подростков жестоко избили одноклассника на перемене, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На данный момент полиция проводит доследственную проверку.

Инцидент произошел в одной из школ столичного района Коптево на перемене перед четвертым уроком. Четверо одноклассников напали на пострадавшего и начали бить его руками и ногами, в результате чего он получил травмы живота и головы. Позднее мать доставила школьника в больницу, оттуда же о произошедшем сообщили в полицию. Правоохранители выясняют причину случившегося.

Источник уточнил, что школьник живет с матерью в однокомнатной квартире и не состоит на учете в полиции.

В городе Покрове Владимирской области толпа подростков ранее зверски избила семиклассника. У него диагностировали сильнейшее сотрясение мозга, переломы руки и носа. После избиения лицо у пострадавшего распухло настолько, что он почти не может говорить. Мальчику удалось членораздельно выговорить имя только одного из нападавших.

До этого в Туве группа школьниц избила девочку из-за столика в кафе. Компания не нашла свободного места и решила отобрать его у своей сверстницы, которая сидела одна. Для этого подростки вызвали ее на улицу и устроили драку.