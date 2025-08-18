Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 08:09

Мать и детей не могут предать земле после страшной трагедии

Мать и ее убитых детей в Екатеринбурге не могут похоронить уже неделю

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В морге Екатеринбурга уже семь дней находятся тела женщины и ее детей, ставших жертвами трагического происшествия, сообщает URA.RU со ссылкой на близкий к семье источник. Родственники пока не могут организовать похороны.

Тела до сих пор в морге. Мама убитой женщины все еще не может успокоиться и прийти в себя. Очень сильно ее потрясла эта трагедия, — сказал источник.

Ранее в Екатеринбурге женщина убила своих двоих детей, после чего покончила с собой. Происшествие случилось в квартире на улице Бардина. По предварительной информации, погибшим детям было три года и девять лет. Их мать работала врачом в частной клинике неподалеку. Пациенты в отзывах отмечали, что в последнее время она находилась в подавленном состоянии и проявляла небрежность при проведении обследований.

Тела обнаружила бабушка детей, которая долгое время не получала ответа на звонки. СМИ писали, что на месте была обнаружена предсмертная записка, однако ее содержание не раскрывалось. Помимо этого, утверждалось, что погибшая несколько лет назад пережила развод.

Екатеринбург
похороны
происшествия
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько россиян вступили в программу долгосрочных сбережений
Проблемы ВСУ обернулись кровавым хаосом при участии наемников
Пашинян извинился за пост с оскорблениями в адрес священников
Захарова уличила Европу в подталкивании Украины к конфликту
Россиянам объяснили, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
Обычный рейс в российском регионе едва не закончился катастрофой
Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом
«Не считаясь с потерями»: ВСУ пытаются выполнить приказ Сырского под Сумами
10 советских фильмов, которые не стареют
На Западе раскрыли, почему Зеленскому придется принять сделку по Украине
Составлен список регионов с самыми высокими зарплатами
Лаваш с творогом — быстрая закуска для худеющих: 5 минут и меньше 150 ккал
Немецкая EVZ пополнила список нежелательных организаций
Жесткое задержание планировавших теракт на Крымском мосту попало на видео
Возросло число погибших при ЧП в Рязанской области
Мать и детей не могут предать земле после страшной трагедии
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
«Я как дома»: украинский боец ММА захотел выступать под российским флагом
Поддельные штрафы ГИБДД: как пытаются обмануть водителей, что проверять
ВСУ начали отходить из Красноармейска: новости СВО на утро 18 августа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму
Общество

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.