Мать и детей не могут предать земле после страшной трагедии Мать и ее убитых детей в Екатеринбурге не могут похоронить уже неделю

В морге Екатеринбурга уже семь дней находятся тела женщины и ее детей, ставших жертвами трагического происшествия, сообщает URA.RU со ссылкой на близкий к семье источник. Родственники пока не могут организовать похороны.

Тела до сих пор в морге. Мама убитой женщины все еще не может успокоиться и прийти в себя. Очень сильно ее потрясла эта трагедия, — сказал источник.

Ранее в Екатеринбурге женщина убила своих двоих детей, после чего покончила с собой. Происшествие случилось в квартире на улице Бардина. По предварительной информации, погибшим детям было три года и девять лет. Их мать работала врачом в частной клинике неподалеку. Пациенты в отзывах отмечали, что в последнее время она находилась в подавленном состоянии и проявляла небрежность при проведении обследований.

Тела обнаружила бабушка детей, которая долгое время не получала ответа на звонки. СМИ писали, что на месте была обнаружена предсмертная записка, однако ее содержание не раскрывалось. Помимо этого, утверждалось, что погибшая несколько лет назад пережила развод.