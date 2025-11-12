Мать и дочь стали мамами в один день

Мать и дочь стали мамами в один день В Башкирии мать и дочь родили детей в один день

В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы в один и тот же день мама и ее дочь родили детей, сообщили в пресс-службе РКПЦ минздрава Башкирии. У матери появился сын, который стал шестым ребенком в семье, а ее дочь родила девочку.

Эта история уже вошла в летопись нашего центра — еще одно яркое подтверждение того, как удивительна и прекрасна жизнь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге родила 11-го ребенка Нина Екимова, многодетная мать с врожденным нарушением слуха. Новорожденный мальчик появился на свет здоровым. Женщина поделилась, что стала первой участницей уникального социального проекта «Мы вас слышим», направленного на поддержку глухих и слабослышащих родителей.

До этого в штате Флорида родился ребенок весом около 6,5 кг — это стало рекордом для местного медицинского учреждения. 40-летняя Даниэлла Хайнс во время кесарева сечения ощутила необычную боль и давление. В медицинском учреждении новорожденного назвали «чудом». Для сравнения, абсолютный мировой рекорд принадлежит ребенку весом 10 кг, рожденному в Италии в 1955 году.