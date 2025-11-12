Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:06

Мать и дочь стали мамами в один день

В Башкирии мать и дочь родили детей в один день

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы в один и тот же день мама и ее дочь родили детей, сообщили в пресс-службе РКПЦ минздрава Башкирии. У матери появился сын, который стал шестым ребенком в семье, а ее дочь родила девочку.

Эта история уже вошла в летопись нашего центра — еще одно яркое подтверждение того, как удивительна и прекрасна жизнь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге родила 11-го ребенка Нина Екимова, многодетная мать с врожденным нарушением слуха. Новорожденный мальчик появился на свет здоровым. Женщина поделилась, что стала первой участницей уникального социального проекта «Мы вас слышим», направленного на поддержку глухих и слабослышащих родителей.

До этого в штате Флорида родился ребенок весом около 6,5 кг — это стало рекордом для местного медицинского учреждения. 40-летняя Даниэлла Хайнс во время кесарева сечения ощутила необычную боль и давление. В медицинском учреждении новорожденного назвали «чудом». Для сравнения, абсолютный мировой рекорд принадлежит ребенку весом 10 кг, рожденному в Италии в 1955 году.

Уфа
дети
рождение
роды
матери
дочери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание гвардейского
«Подтянули за старое». Известного блогера задержали в прямом эфире: детали
Вклад IT-сектора в экономику России вырос до 2,4% ВВП
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.