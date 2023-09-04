Mash: вооруженные диверсанты ВСУ пытались прорваться в Брянскую область

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Брянскую область. По данным канала, вооруженная группа из 10 человек пыталась проникнуть на территорию РФ в районе села Подывотье. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Mash утверждает, что с 6:30 утра этот район в течение трех часов подвергался минометному обстрелу, после чего началась перестрелка ДРГ с пограничниками, бои идут до сих пор.

По информации канала, в составе диверсионной группы порядка 10 человек. Они вооружены американскими винтовками М4 5,56-мм с глушителем. Кроме того, они вооружены взрывчаткой и оснащены рациями, утверждает Mash.