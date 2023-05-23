В Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по сбору силовиков Mash: в Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по сбору силовиков

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по общему сбору сотрудников правоохранительных органов. По данным канала, усиление вводится в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона. Минобороны России информацию не комментировало.

Причины объявления общего сбора Mash не назвал.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).