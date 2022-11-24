Глава Минцифры Чувашии уволилась после неоднозначных публикаций сына

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Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина

Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина покинула свой пост, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев. Накануне увольнения ее сын разместил в Сети несколько видео, на которых отгрызает голову лягушке, ест сырое и мясо, а также посты о том, как мажет лицо кровью. СМИ писали, что юноша хотел убить одноклассников.

Николаев объяснил решение чиновницы тем, что она решила сохранить репутацию правительства Чувашии. Кроме того, по словам губернатора, Майнина сделала этот шаг из-за желания больше внимания уделить сыну и семье.

Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии, — написал Николаев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сын Майниной пообещал устроить стрельбу в гимназии № 5 в Чебоксарах. По данным канала, угрозу он опубликовал в чате своего класса в Telegram, после чего в квартире молодого человека прошел обыск, в ходе которого у юноши обнаружили кружку со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книгу Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь». При этом сообщается, что никакого оружия сотрудники правоохранительных органов не нашли.

Накануне Майнина написала в своем Telegram-канале, что сообщения о том, что ее сын планировал совершить преступление, не соответствуют действительности. По словам экс-чиновницы, подросток записал видео «без злого умысла» и «таким образом хотел привлечь к себе внимание».

Майнина предположила, что важную роль в сложившейся ситуации сыграл переезд в — смену места жительства подросток, по ее словам воспринял болезненно. Женщина признала, что поведение ребенка является ее упущением, однако отметила, что друзья, одноклассники знают школьника «как доброго, отзывчивого парня».

В соцсетях Майнина призвала не травить сына, поскольку семье «сейчас действительно непросто». На текущий момент родители и подросток взаимодействуют с правоохранительными органами, а психологи ведут разъяснительную работу, рассказала бывшая чиновница.