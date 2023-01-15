Mash: дрон ВСУ сбросил две гранаты на энергоподстанцию в Брянской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что 14 января запущенный ВСУ дрон сбросил две гранаты на одну из крупнейших энергоподстанций в Брянской области. По данным канала, крупную аварию, к которой могли привести взрывы, предотвратил охранник. В Минобороны России данную информацию пока не подтвердили.

Mash уточнил, что беспилотник атаковал подстанцию, снабжающую электроэнергией два района Брянска. По сведениям Telegram-канала, одна из сброшенных дроном гранат не разорвалась, а вторую накрыл собой охранник подстанции. Mash добавил, что мужчина госпитализирован и находится в реанимации.

Накануне губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил, что российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ. Ими была сбита «Точка-У» в небе над Клинцовским районом. Среди мирных жителей никто не пострадал.

2 января Богомаз сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Климовский район. По его словам, в результате атаки был поврежден объект энергоснабжения, никто не пострадал.