Маршрутка врезалась в столб по пути из Крыма в Латвию В Краснодарском крае врезалась в столб маршрутка, следовавшая из Крыма в Латвию

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае маршрутка, следовавшая из Симферополя в Латвию, врезалась в столб, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. В результате аварии пострадали двое пассажиров. В микроавтобусе находились 14 человек.

Сегодня около 05:00 на 36-м км автодороги Краснодар — Ейск 55-летний водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes сообщением Симферополь — Латвия превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали двое пассажиров. Всего на момент ДТП в транспортном средстве находилось 14 пассажиров, — говорится в сообщении ведомства.

Всем пострадавшим была оказана своевременная помощь, после чего движение было восстановлено.

Ранее сообщалось, что на трассе Санкт-Петербург — Псков автомобиль Renault Sandero съехал в кювет и врезался в столб. За рулем находилась 60-летняя женщина, а в салоне была женщина 1930 года рождения, которая скончалась до приезда скорой помощи.

До этого спорткар Ferrari без номеров врезался в столб и разлетелся на части на Рублевском шоссе. В ДТП пострадала 23-летняя девушка, ее доставили в больницу. Утром 30 апреля она сообщила в соцсети, что отметила «второй день рождения». За рулем Ferrari, по данным СМИ, находился 29-летний бизнесмен, который приобрел иномарку лишь неделю назад.