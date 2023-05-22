93-летняя пассажирка погибла в ДТП на трассе Петербург — Псков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На трассе Петербург — Псков автомобиль Renault Sandero съехал в кювет и врезался в столб, сообщает 78.ru. За рулем находилась 60-летняя женщина, а в салоне была женщина 1930 года рождения, которая скончалась до приезда скорой помощи.

Известно, что водительница в течение последнего года семь раз нарушала правила дорожного движения. ДТП произошло на 96 километре трассы в Ленинградской области поздним вечером 21 мая. Известно, что водительница и пассажирка были родственницами.

21 мая на федеральной трассе Кочубей — Минводы в Дагестане автобус, в котором ехали 22 человека, столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия погиб 35-летний водитель легковушки.

В тот же день сообщалось, что в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулось более девяти автомобилей. Авария произошла из-за плохой видимости на дороге из-за дыма от лесных пожаров, а также из-за превышения скорости некоторыми автолюбителями.

Днем 21 мая два автомобиля столкнулись на 94-м километре МКАД на повороте к Ярославскому шоссе. Иномарка пересекла сплошную линию и влетела под бампер двигающегося позади автомобиля. Последний в результате столкновения перевернулся на крышу.