«День рождения с кайфом»: в Москве «Феррари» без номеров влетел в столб Ferrari без номеров врезался в столб на Рублевском шоссе и разлетелся на части

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Рублевском шоссе спорткар Ferrari без номеров врезался в столб и разлетелся на части, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. С места ДТП госпитализировали 23-летнюю девушку. После аварии она вышла на связь с подписчиками и рассказала, что сегодня у нее «второй день рождения».

День рождения с кайфом просто. Спасибо, что живая. Реально, у меня сегодня второй день рождения. Жесть, — сказала пострадавшая.

По данным Baza, разбитый Ferrari принадлежит 29-летнему Мансуру Сулиманову, который приобрел автомобиль лишь неделю назад.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, он занимается перекупкой эксклюзивных автомобилей и владеет студией автотюнинга на Рублевском шоссе, активно продвигает свой бизнес в соцсетях.

Ранее в Новом Петергофе водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом на Санкт-Петербургском проспекте. В результате мужчина за рулем легковушки погиб на месте, также пострадали четыре пассажира автобуса. Момент аварии попал на видеорегистратор.