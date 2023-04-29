Момент лобового столкновения Kia с автобусом в Петергофе попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В районе Нового Петергофа легковой автомобиль Kia вылетел на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу микроавтобусом, в результате четыре пассажира пострадали, водитель легковушки погиб. Момент смертельного ДТП на Санкт-Петербургском проспекте попал на видеорегистратор автобуса, запись опубликовали «Известия».

На видео видно, как белая Kia, не сбавляя скорости, выезжает на встречную полосу и влетает в рейсовый автобус, пробивая лобовое стекло. Легковушку от удара отбрасывает на обочину, после чего машина также задевает фонарный столб.

В результате водитель Kia скончался от полученных травм. Пострадали четыре пассажира автобуса, среди которых 12-летняя девочка и 17-летний подросток, а также две взрослые женщины.

Ранее в Тульской области в результате ДТП с шестью автомобилями на трассе в Веневском районе один человек погиб и еще семеро получили ранения, в том числе восьмилетний ребенок. В Минздраве региона сообщили, что погибший скончался на месте еще до приезда врачей.

Также минувшей ночью в Подмосковье на Киевском шоссе случилось смертельное ДТП с участием семи машин, включая грузовик КамАЗ, впоследствии четыре человека погибли, включая двоих детей.