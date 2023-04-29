Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с шестью машинами под Тулой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Веневском районе Тульской области столкнулись шесть автомобилей, сообщили ТАСС в Минздраве региона. В ведомстве отметили, что в результате ДТП один человек погиб, еще семеро, включая ребенка, пострадали. Авария произошла около 12 часов на 193-м километре трассы М-4 «Дон», на месте работают спасатели и медики.

Один человек скончался до приезда медиков. Пострадали семь человек, в том числе восьмилетний ребенок. Мальчик и еще трое взрослых пострадавших доставлены в ближайшие районные больницы, три человека отказались от госпитализации, им оказана медицинская помощь на месте, — сообщили в Минздраве.

В МЧС добавили, что в районе происшествия для координации действий и уточнения обстановки работает оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.

В ночь на 29 апреля на Киевском шоссе в Подмосковье произошло ДТП с участием семи автомобилей, включая грузовик КамАЗ. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей в возрасте десяти и семи лет. По предварительным данным, водитель большегруза при повороте столкнулся с легковыми машинами, стоящими на светофоре. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.