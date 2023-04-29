Четыре человека погибли в массовом ДТП с КамАЗом в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате массовой аварии с участием семи автомобилей, включая грузовик КамАЗ, в ночь на 29 апреля на Киевском шоссе погибли четыре человека, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Московской области. В результате трагедии в том числе погибли двое детей в возрасте десяти и семи лет. По данным правоохранительных органов, водитель КамАЗа совершил столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями.

По предварительным данным, сегодня в ночное время на 72 км Киевского шоссе при повороте на улице Московская города Наро-Фоминск водитель грузового автомобиля КамАЗ совершил столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями, — сказано в публикации.

На место ДТП приехал заместитель наро-фоминского городского прокурора Григорий Кучеров. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Чулымском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщили в ГУ МВД России по НСО. По информации ведомства, столкнулись автомобиль «Шкода» и ВАЗ-2112. Представители правоохранительных органов добавили, что пострадали четыре человека, включая ребенка 2022 года рождения, которых экстренно госпитализировали.