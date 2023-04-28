В ДТП на трассе «Иртыш» под Новосибирском погибли три человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чулымском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по НСО. По информации ведомства, столкнулись автомобиль «Шкода» и ВАЗ-2112. В издании добавили, что пострадали четыре человека, включая ребенка 2022 года рождения, которых экстренно госпитализировали.

Вечером в пятницу, 28 апреля, на трассе Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Еще четверо получили травмы, — сказано в публикации.

В настоящее время проводится проверка причин произошедшего. На месте работают представители правоохранительных органов.

Ранее в Якутске под окнами жилого дома взорвался автомобиль. В результате произошедшего никто не погиб. По словам очевидцев, взрывная волна выбила окна на третьем этаже дома. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в районе ДСК: автомобиль Toyota Noah был накрыт портативным гаражом «Наташа». Пожара после взрыва не произошло, людей на момент инцидента в авто не было.