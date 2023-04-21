Манул из сибирского зоопарка попытался напасть на снимавшего его посетителя

Фото: imagebroker/Terry Whittaker/FLPA/Global Look Press

В зоопарке Новосибирска манул попытался напасть на посетителя, который снимал его на камеру. Дикий кот подошел к стенке вольера и протянул лапу через прутья к человеку, сообщает KP.RU.

Как уточняет издание, перед этим манул долго сидел на своем домике и отдыхал. В какой-то момент инстинкты взяли над ним верх и хищник решил покинуть насиженное место.

Правда, побороться с человеком у манула не получилось — помешала клетка, через прутья которой пролезла только лапа. В итоге животное грозно посмотрело на оператора и вернулось к отдыху.

Посетитель Новосибирского зоопарка ранее заснял на видео игру белой медведицы Герды с медвежатами. На кадрах видно, что детеныши будто нападают на свою мать, пытаясь ее съесть, проявляя таким образом пробуждающиеся охотничьи инстинкты. Также на кадрах видно, как медвежье семейство катается по снегу. Детеныши родились у Герды и белого медведя Кая в феврале. По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, появление на свет медвежат стало «прекрасным подарком» для жителей города в юбилейный год.

В начале марта после зимней спячки проснулись обитатели Новосибирского зоопарка — бурые медведи Валя и Леха. Животные вышли к посетителям и начали обследовать заснеженные сугробы в поисках еды.