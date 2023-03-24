Майор ФСО получил срок за поездку в Казахстан Майор ФСО получил срок за попытку скрыться от мобилизации в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил майора Федеральной службы охраны (ФСО) из Новосибирска к 6,5 годам колонии строгого режима и лишил его офицерского звания, сообщает издание «Тайга.инфо» со ссылкой на материалы уголовного дела. Поданным СМИ, мужчина пытался уехать в Казахстан после начала частичной мобилизации.

Издание сообщает, что жителя Новосибирска признали виновным в дезертирстве в условиях мобилизации и незаконном пересечении государственной границы. По версии следствия, военнослужащий продал имущество и сообщил командованию о своей нетрудоспособности, опасаясь, что его отправят в зону боевых действий. 27 сентября мужчина пересек границу в обход пропускного пункта.

В конце декабря мужчину депортировали в Россию. Его жена в январе 2023 года уехала с детьми из Казахстана во Францию, где собирается просить политического убежища.

Ранее стало известно, что российские военные, впервые дезертировавшие ввиду тяжелой жизненной ситуации, могут быть освобождены от уголовной ответственности. К таким ситуациям относятся тяжелые болезни родных, а также акты насилия со стороны сослуживцев или невозможность получить необходимую медицинскую помощь.