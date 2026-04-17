Легковушка влетела в пассажирский автобус в российском регионе Не менее 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Ярославле

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на путепроводе в районе дома №74 по проспекту Октября в Ярославле, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали 11 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали 11 человек. 17.04.2026 года в 07:05 на путепроводе в районе д.74 по пр-ту Октября произошло дорожно-транспортное происшествие, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и врезался в автобус ГАЗ. Среди пострадавших — оба водителя и девять пассажиров автобуса.

Новость дополняется…

