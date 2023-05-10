Лечение мухомором довело петербуржца до госпитализации Петербуржец лечил плохой сон капсулами с сушеными мухоморами и с отравлением попал в больницу

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В Санкт-Петербурге местного жителя доставили на скорой в отделение токсикологии из-за отравления мухоморами, сообщает 78.ru. Капсулы с сушеными грибами мужчина употреблял для успокоения нервов и улучшения сна. Он покупал их на одном из маркетплейсов с биологически активными добавками.

Известно, что в больницу сторонника альтернативной медицины доставили 9 мая. Он признался, что употребил слишком большое количество капсул. Медики диагностировали ему острое отравление грибами.

В марте с отравлением мухомором в больницу попал московский подросток. С помощью гриба он хотел вылечить никотиновую зависимость. Такое средство ему порекомендовал отец, а мать купила грибы после долгих уговоров. Сначала молодого человека стошнило, а спустя некоторое время у него начались судороги, и он упал с кровати.

До этого московские медики спасали от отравления мухомором депутат из Красноярского края Денис Терехов. Политик проходил лечение в столичном НИИ им. Склифосовского.

В феврале москвич по фамилии Мухоморов попал в токсикореанимацию НИИ Склифосовского. Врачи поставили 19-летнему пациенту тот же диагноз — отравление мухоморами.