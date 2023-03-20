Юноша съел мухоморы по совету отца и оказался в больнице Московский подросток отравился после совета отца съесть мухоморы, чтобы бросить курить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский подросток отравился мухоморами и попал в больницу, после того, как его отец порекомендовал их как средство для борьбы с никотиновой зависимостью, передает Telegram-канал Baza. Издание указывает, что грибы ему купила мать, после долгих уговоров.

Как пишет издание, подросток съел грибы перед сном. Сначала его просто вырвало, а спустя некоторое время его мать заметила, как у молодого человека начались судороги и он упал с кровати.

Приехавшие сотрудники скорой помощи осмотрели подростка и приняли решение отвезти его в больницу на обследование. Предварительно, у ребенка произошло перевозбуждение нервной системы.

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