Двухлетняя девочка проглотила около 40 таблеток и попала в больницу Двухлетняя девочка проглотила около 40 таблеток и попала в больницу в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу после того, как проглотила около 40 таблеток различных лекарств, сообщает телеканал Piter.TV. Врачи диагностировали у девочки острое отравление пиридоксином и магнием B6, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Невском районе Северной столицы. Девочка является гражданкой Таджикистана, проживает с матерью и отцом. По данным канала, семья благополучная и на учете не состоит. Предполагается, что лекарства попали в руки ребенка по недосмотру матери.

Ранее сообщалось, что в городе Светлый Калининградской области подростки отравились психотропным препаратом из аптечки времен СССР. Один из них оказался в реанимации. Аптечку школьники нашли на территории бывшего Балтийского комбината.

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток потерял сознание во время урока в колледже и был доставлен в отделение реанимации. Анализы показали присутствие в его крови галлюциногенного вещества.