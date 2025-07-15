Грибники обожают этот рецепт: лисички в чесночном маринаде в банках

Грибники обожают этот рецепт: лисички в чесночном маринаде в банках

Грибники обожают этот рецепт лисичек в чесночном маринаде! С ним грибы получаются упругими, с пикантным чесночно-пряным вкусом, где нежная кислинка маринада идеально сочетается с природной сладковатостью лисичек. На эти закрутки вы потратите 30 минут.

Рецепт: сначала тщательно очистите 1 кг грибов от мусора и промойте под проточной водой. Отварите лисички в подсоленной воде (1 ст. л. соли на 2 л воды) 20 минут, снимая пену, затем откиньте на дуршлаг. Для маринада вскипятите 1 л воды, добавьте 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 5 горошин душистого перца, 3 лавровых листа и 5 зубчиков чеснока, нарезанных пластинами. Проварите 5 минут, влейте 150 мл 9% уксуса и сразу снимите с огня.

Горячим маринадом залейте грибы в стерилизованных банках, добавив по 2-3 зонтика укропа и 5 горошин черного перца на каждую банку. Закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Через 2 недели они полностью раскроют свой аромат и станут идеальной закуской к картошке или мясным блюдам.

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