Лабрадор переломал конечности, спрыгнув с моста В Красноярске лабрадор переломал конечности, спрыгнув с моста

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В Красноярске выгул лабрадора без поводка закончился несчастным случаем. Собака перепрыгнула через забор на мосту, сообщает Telegram-канал Kras Mash. При ударе об асфальт пес переломал конечности и отшиб внутренние органы, но остался жив. Видео падения попало в Сеть.

Позже выяснилось, что кобеля зовут Макс. Ему шесть лет. Спрыгнуть с моста он мог потому, что не видел пропасти за ограждением. Выгуливал пса ребенок.

Сейчас за жизнь животного борются ветеринары. На операцию и лечение хозяевам понадобится порядка 30 тысяч рублей.

Ранее в Татарстане женщина и ее пес чуть не погибли, когда питомец не успел зайти в лифт за хозяйкой. Собака была на поводке, который девушка завязала на поясе. Когда двери закрылись, лифт поехал вниз, из-за чего поводок начал натягиваться вверх. В итоге девушка повисла над полом и в таком положении пыталась остановить кабину. Девушку спасли жильцы дома, которые прибежали на крик о помощи, а собака смогла самостоятельно выбраться из ошейника.