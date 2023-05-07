Школа и детский сад в Курской области попали под обстрел ВСУ Старовойт сообщил об обстреле ВСУ школы и детского сада в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ. По его словам, зафиксировано 10 прилетов, никто из жителей не пострадал. Украинские снаряды повредили здание школы и детского сада, а также шесть домов. В некоторых домовладениях пропало электричество.

Поселок Теткино Глушковского района сегодня был обстрелян со стороны Украины. Всего насчитали 10 прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, шесть домов, газовая труба, в части домов отсутствует электричество, — написал он.

3 мая Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино, в результате чего был поврежден газопровод и линии электропередачи. Всего было зафиксировано восемь прилетов. При атаке никто не пострадал.

До этого, 2 мая, ВСУ также обстреляли поселок Теткино. 10 снарядов повредили строения семи домохозяйств. Был нанесен урон фасадам, окнам, крышам и заборам. В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт снялся в рекламе службы по контракту. На видео он в военной форме описывает, чем предстоит заниматься желающим пройти службу по контракту. Старовойт обещает мужчинам ежемесячную зарплату, выплаты от региона и президента России.