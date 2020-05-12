Кубань ждёт туристов с 1 июня

https://static.news.ru/photo/d9cf0090-9436-11ea-baaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Кубани приняли решение отменить курортный сбор в регионе до 1 января 2021 года. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, эта инициатива уже обсуждена с депутатским корпусом, в Законодательном собрании края её поддержали.

Ранее стало известно, что с 1 июня санатории Кубани возобновят приём туристов. Это касается только тех организаций, которые имеют медицинскую лицензию.

Пока же на территории региона продолжают действовать карантинные меры. Их ввели 31 марта и продлили до 23 мая. Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил об отмене режима нерабочих дней с 12 мая.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о постепенном выходе из введённых ранее ввиду коронавируса ограничительных мер и завершении нерабочих дней с 12 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 11 мая в РФ выявлено 232 243 больных COVID-19. В королевстве число заразившихся составляет 227 436.