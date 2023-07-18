Крымский парламентарий рассказал, как нужно ответить на удар по мосту Глава крымского парламента предложил нанести удары по мостам на Украине через Днепр

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Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил ответить на теракт на Крымском мосту ударом по украинским мостам. Он считает, что сделать это можно через Днепр, передает РИА Новости.

Конечно, нужно нанести удары по мостам через Днепр. Это надо было сделать давным-давно. Мы говорим об этом с первого дня СВО, — заявил Константинов.

Украина уже перешла все возможные красные линии, добавил он. В связи с этим политик призвал «не стесняться» и приступить к ответным мерам. Насколько они реализуемы, знают лишь в Министерстве обороны, уточнил он.

Взрывы на Крымском мосту прогремели ночью 17 июля. Как уточнял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате происшествия погибли два человека.

Президент России Владимир Путин поручил детально разобраться в произошедшем. Также глава государства потребовал усилить защиту моста, добавив, что объект подвергается атаке уже второй раз.

Президент призвал поставить на особый контроль оказание помощи ребенку, пострадавшему в результате теракта. Девочке, оставшейся сиротой, а также ее близким необходимо предоставить все меры поддержки, указал он.