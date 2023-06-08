Крымский мост перекрыли из-за антитеррористических учений

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Утром 8 июня на Крымском мосту начались антитеррористические учения, заявил министр транспорта региона Николай Лукашенко. По его словам, движение транспорта по трассе будет восстановлено в ближайшее время, сразу после окончания маневров, передает РИА Новости.

На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания, — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что мост должен открыться для движения в ближайшие полчаса.

В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что из-за проводимых в районе военных учений был закрыт Крымский мост. Движение по мосту было восстановлено в течение нескольких часов.

Ранее президент России Владимир Путин денонсировал договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что акватория стала внутрироссийской. По его словам, информации о возможной денонсации других соглашения с Украиной на данный момент нет.