Виктория Молчанова

Песков объяснил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю Песков: денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что оно стало внутрироссийским

1 июня 2023 в 14:47

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Местные жители загорают на городском пляже в Бердянске на берегу Бердянского залива Азовского моря