Денонсация договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива связана с тем, что море стало внутрироссийским, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, информации о возможной денонсации других соглашения с Украиной на данный момент нет.
По Азовскому морю — там абсолютно все понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус, — сказал Песков.
Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Соглашение предусматривало свободное перемещение судов под украинским и российским флагами, в том числе совместную деятельность в области мореплавания, его регулирование, а также рыболовство и защиту морской среды. 24 февраля 2023 года Верховная рада денонсировала все договоры о сотрудничестве с РФ в Азовском море и Керченском проливе.
29 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Закон был принят Госдумой 16 мая и спустя неделю одобрен Советом Федерации. ДОВСЕ предусматривал ограничения численности военной техники в Европе.