Краснодарский губернатор сообщил о пожаре на резервуаре с нефтепродуктами Губернатор: резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна в Краснодарском крае

Фото: Gazprom/Global Look Press

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края произошел пожар на резервуаре с нефтепродуктами. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, погибших и пострадавших нет. Угроза населенному пункту также отсутствует.

В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жителей населенного пункта нет, — написал Кондратьев.

Он заверил, что держит ситуацию на контроле. По словам губернатора, к месту происшествия стянуты пожарные расчеты, бригады МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше, подчеркнул глава региона.

Ранее мэр города Шахтерска в ДНР Александр Шатов сообщил, что в городе горит нефтебаза из-за обстрела со стороны ВСУ. В результате попадания снарядов на нефтяном объекте загорелись емкости.